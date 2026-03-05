Наледь рухнула на подростка: у УК, обслуживающей дом, истекла лицензия

Криминал

Наледь рухнула на подростка: у УК, обслуживающей дом, истекла лицензия
Печать
Telegram

У компании «Без проблем» в 2025 году истек срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Именно в ее ведении находится дом № 90а на улице Суворова в Пензе, с крыши которого 3 марта рухнула наледь на 17-летнего подростка.

«Прокурор [Железнодорожного района] внес представление начальнику УЖКХ г. Пензы ввиду непринятия органом местного самоуправления мер по отбору иной управляющей организации», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган установил: УК «ООО «Без проблем» не расчистила своевременно крышу дома от снежно-ледовых отложений. Ее руководителю внесли представление, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Одновременно он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Мужчину отправили под домашний арест по 3 мая 2026 года включительно.

По словам губернатора, пострадавший подросток до сих пор находится между жизнью и смертью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наледь сосулька крыша
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!