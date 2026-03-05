Наледь рухнула на подростка: у УК, обслуживающей дом, истекла лицензия

У компании «Без проблем» в 2025 году истек срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Именно в ее ведении находится дом № 90а на улице Суворова в Пензе, с крыши которого 3 марта рухнула наледь на 17-летнего подростка.

«Прокурор [Железнодорожного района] внес представление начальнику УЖКХ г. Пензы ввиду непринятия органом местного самоуправления мер по отбору иной управляющей организации», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган установил: УК «ООО «Без проблем» не расчистила своевременно крышу дома от снежно-ледовых отложений. Ее руководителю внесли представление, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Одновременно он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Мужчину отправили под домашний арест по 3 мая 2026 года включительно.

По словам губернатора, пострадавший подросток до сих пор находится между жизнью и смертью.