Областной суд огласил приговор убийцам 30-летней женщины

В четверг, 5 марта, областной суд огласил приговор 28-летнему пензенцу и его двоюродному брату, 24-летнему жителю Мокшана, которых признали виновными в убийстве, причинении вреда здоровью средней тяжести и уничтожении чужого имущества.

Вечером 17 июня 2024 года мужчины вместе употребляли алкоголь в Иссе, и один предложил другому поджечь дом родственника, с которым у него был конфликт.

Злоумышленники купили в Мокшане 10 литров бензина и на машине знакомого, который не знал об их планах, приехали в село Зеленовка Колышлейского района, к дому родственника. Обнаружив свет в окне, они тем самым убедились в нахождении людей в жилище, уточнили в областной прокуратуре.

Мокшанец облил бензином ворота гаража, пристроенного к дому, а пензенец поджег горючее с помощью зажигалки. Когда вспыхнуло пламя, они скрылись с места преступления.

С гаража огонь распространился на жилые помещения. 30-летняя дочь хозяина не смогла выбраться из горящего дома и получила многочисленные ожоги лица, шеи, рук, туловища и дыхательных путей. Впоследствии она скончалась в областной больнице.

У жены родственника диагностировали ожог рук, голеней, стоп, туловища. Эти травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Сам владелец дома не пострадал, так как проснулся, почувствовав запах дыма, и успел выбраться на улицу.

Огонь уничтожил жилище и имущество потерпевших. Причиненный им ущерб был оценен в сумму более 976 000 рублей, сообщили в областном управлении СКР.

Во время следствия двоюродные братья признали вину в части совершения поджога гаража и заявили, что не имели умысла причинить вред здоровью людей или убить кого-то, а хотели лишь напугать родственника.

«Допрошенные в судебном заседании родственники потерпевших и подсудимых в своих показаниях акцентировали внимание на том, что потерпевший имеет тяжелый характер, оскорбляет родственников, он постоянно конфликтовал со своей снохой, которая является родной сестрой одного из подсудимых, угрожал ей ножом, что и предшествовало поджогу его дома», - рассказали в областном суде.

В последнем слове мужчины извинились перед потерпевшими и просили строго их не наказывать.

Суд признал мокшанца и пензенца виновными и приговорил каждого из них к 15 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, с мужчин в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в размере 4,6 млн рублей.