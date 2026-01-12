В суде началось рассмотрение дела в отношении Веры Фейгиной

Криминал

В суде началось рассмотрение дела в отношении Веры Фейгиной
Печать
Telegram

В понедельник, 12 января, в Октябрьском районном суде г. Пензы состоялось первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления культуры Веры Фейгиной и местного индивидуального предпринимателя.

Экс-чиновница обвиняется в получении взятки, бизнесмен - в даче, напомнили в суде.

По данным следствия, Вера Фейгина договорилась с мужчиной, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках проекта «Пензенское лето - 2025». 8 августа в своем служебном кабинете она получила часть согласованной суммы - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Чиновницу и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

На следующий день Фейгину по соглашению сторон уволили с должности, которую она занимала 20 лет. Экс-чиновницу сначала заключили под стражу, а затем отправили под домашний арест.

Оба обвиняемых признались в содеянном. Вера Фейгина пояснила, что осенью хотела уйти на пенсию и большую часть средств собиралась распределить между сотрудниками управления культуры - из благих намерений.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фейгина суд взятка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!