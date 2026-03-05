В Сердобске нерадивую мать отправили в колонию на 7 месяцев

В Сердобске многодетную мать приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов.

У женщины трое детей - две дочери и сын. Она отказывалась содержать их, пренебрегая своими родительскими обязанностями.

«В результате накопилась внушительная сумма задолженности по алиментам - более 850 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебные приставы неоднократно приезжали домой к сердобчанке, напоминали о материнском долге, предупреждали о последствиях безответственного поведения, однако никакие меры результата не возымели.

Суд назначил женщине наказание в виде 7 месяцев и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении. Также ей предстоит выплатить 10 000 рублей штрафа.

Сердобчанка обжаловала приговор, ссылаясь на его суровость. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменения, а апелляцию - без удовлетворения.