Пензенца оштрафовали на 400 тысяч за переводы трехлетней давности

44-летнего жителя Пензы признали виновным по делу о финансировании экстремистской организации.

В декабре 2021 года и январе 2022-го мужчина 5 раз перевел деньги на счет организации, признанной экстремистской.

Когда факты вскрылись, в отношении горожанина возбудили уголовное дело. Он признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее другого жителя Пензы, 29-летнего, за публичные призывы к экстремизму приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.