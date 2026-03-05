Пензенца оштрафовали на 400 тысяч за переводы трехлетней давности

Криминал

Пензенца оштрафовали на 400 тысяч за переводы трехлетней давности
Печать
Telegram

44-летнего жителя Пензы признали виновным по делу о финансировании экстремистской организации.

В декабре 2021 года и январе 2022-го мужчина 5 раз перевел деньги на счет организации, признанной экстремистской.

Когда факты вскрылись, в отношении горожанина возбудили уголовное дело. Он признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее другого жителя Пензы, 29-летнего, за публичные призывы к экстремизму приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
экстремизм перевод суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!