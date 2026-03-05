Напрасно доверяла: знакомый повесил на пензячку кредит в 100 000

57-летняя жительница Пензы просматривала мобильное приложение банка и обнаружила там кредит в 100 000 рублей на собственное имя.

Полиция также установила, что на горожанку оформили и кредитную карту с лимитом 95 000 рублей. Это было сделано через мобильное приложение банка.

К преступлению оказался причастен 37-летний знакомый женщины. Тот не стал отрицать свою вину.

По словам мужчины, он воспользовался тем, что пензячка была занята и не следила за своим телефоном. Злоумышленник взял его, вошел в мобильный банк с помощью пароля, который знакомая сама ему называла, и создал от ее имени заявку на оформление кредита и кредитной карты.

Когда банк все одобрил, мужчина перевел часть полученных денег на счета своих знакомых, а потом, обманув пензячку, убедил ее перечислить ему оставшиеся средства.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на погашение долгов и ремонт автомобиля.

«В настоящее время причиненный им ущерб возмещен в полном объеме», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По фактам кражи и мошенничества возбудили уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении