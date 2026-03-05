В Пензенской области будут судить настроенного против России мужчину

В Пензенской области будут судить настроенного против России мужчину
62-летнего жителя Пензенской области, настроенного против России, подозревают в содействии террористам.

Мужчина неоднократно переводил деньги на счета проукраинской организации, зная, что она признана террористической.

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили эти факты и возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель региона, также настроенный против России, разместил в Сети материалы, в которых оправдывал деятельность проукраинской террористической организации, и публично призывал к насилию над служащими армии России.

