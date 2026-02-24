Отравление юных боксеров в Пензе: суд не смягчил приговор

В Пензе вступил в силу приговор, которым 38-летнего местного жителя признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому заболеванию людей.

ЧП случилось в марте 2024 года в гостиничном комплексе «Вавеллит» (Ахуны) во время первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет.

Мужчина отвечал за питание спортсменов и тренеров, однако должным образом не обеспечил выполнение санитарных требований.

4 марта он допустил к работе без медицинского осмотра инфицированного повара. Женщина приготовила пищу, в результате чего норовирусом заразились участники соревнований и люди, проживавшие в гостинице.

От пищевого отравления пострадали 22 спортсмена, здоровью 13 заболевших был причинен легкий вред.

Экспертиза зафиксировала, что работники столовой гостиничного комплекса на всех этапах приготовления и реализации пищи нарушали санитарные правила, соблюдение которых должен гарантировать именно руководитель.

Предприниматель свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к отравлению спортсменов. По его словам, работавшая 3 и 4 марта повар была совершенно здорова, у нее не наблюдалось признаков каких-либо заболеваний.

Тем не менее вина мужчины была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз.

При назначении наказания суд учел, что пензенец впервые совершил преступление небольшой тяжести. Кроме того, у него на иждивении находятся малыш и 15-летний ребенок супруги, в воспитании которого он принимает участие.

Предпринимателя приговорили к ограничению свободы на полтора года. В пользу одного из потерпевших было взыскано 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Коллегия по уголовным делам признала приговор законным и обоснованным, оставив жалобы двух защитников осужденного без изменения», - сообщили в Пензенском областном суде.