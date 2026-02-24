Пензенец заплатит полмиллиона за взятку бывшему сотруднику минтруда

42-летнего пензенца осудили за дачу взятки бывшему сотруднику регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.

Горожанин передал должностному лицу пакет, внутри которого были картонная коробка с коньяком за 998 рублей 89 копеек и конверт с 100 000 рублей.

Таким образом пензенец хотел отблагодарить человека за создание преимущественных условий для нескольких фирм при заключении контрактов на закупку медицинских товаров и расходных материалов в рамках федерального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Кроме того, горожанин предполагал, что сможет установить доверительные отношения с чиновником, чтобы в будущем беспрепятственно заключать подобные контракты.

Однако после передачи средств взяткодателя задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он признал вину частично.

В итоге пензенца приговорили к штрафу в размере 500 000 рублей, сообщили в Ленинском районном суде.