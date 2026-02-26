В Пензе старые обиды стали причиной кражи бульдозера

В Пензе старые обиды стали причиной кражи бульдозера
В Пензе со строительной площадки на улице Измайлова похитили бульдозер. Под подозрение попал 45-летний охранник объекта.

Мужчину задержали. Он не стал отрицать свою вину.

По его словам, похищенный бульдозер очень похож на тот, что принадлежит его родственнику, с которым у мужчины не сложились отношения. Спецтехника вызвала у него неприятные воспоминания, всколыхнула старые обиды, и охранник решил похитить ее.

При помощи манипулятора злоумышленник вывез бульдозер с площадки и сдал его в пункт приема металла за 60 000 рублей.

«В настоящее время похищенное изъято и будет передано законному владельцу», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

кража бульдозер полиция
 
 
 
 
 

