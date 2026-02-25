В Башмаковском районе осудили отца, избившего младенца

В Башмаковском районе осудили отца, избившего младенца
В Башмаковском районе 37-летнему мужчине вынесли приговор за причинение вреда дочери 2025 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе суда сетевому изданию «ПензаИнформ», 14 сентября прошлого года сельчанин остался присматривать за тремя детьми, пока их мать работала.

Мужчина был пьян, и плач новорожденной раздражал его. Он подошел к кроватке, где девочка лежала, и дважды ударил ладонью по голове ребенка, один раз - в шею. Также отец схватил дочь за туловище, с силой сжав кисти на ее груди.

У ребенка диагностировали кровоподтеки, закрытую черепно-мозговую травму. Повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый полностью признал свою вину, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

Сельчанин обжаловал это решение. Судебная коллегия Пензенского областного суда оставила наказание без изменения, но отнесла к смягчающим обстоятельствам то, что мужчина является отцом троих детей.

Приговор вступил в силу.

ребенок насилие приговор
 
 
 
 
 

