Разборки со смертельным исходом под Кузнецком: вынесен приговор

27-летнего жителя Кузнецкого района осудили за нападение на 29-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. Как уже сообщалось, таким оказался итог разборок между двумя компаниями.

Вечером 21 сентября прошлого года в селе Никольском во время семейного праздника у будущего подсудимого случился конфликт с 4 мужчинами, приехавшими из Кузнецка.

После ссоры гости попытались уехать на «Ладе-Гранте», но злоумышленник и его родственники отправились в погоню на 2 машинах.

На выезде сельчане догнали компанию и стали бить. 27-летний участник разборок ударил 29-летнего, сидевшего на заднем сиденье «Гранты», как минимум 3 раза. От травмы живота и органов забрюшинного пространства с разрывом левой почки пострадавший через некоторое время скончался в машине скорой помощи.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Также взыскан 1 000 000 рублей в пользу сестры погибшего в качестве компенсации морального вреда, сообщили в областной прокуратуре.