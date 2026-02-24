ДТП с 3 погибшими: в Пензе вынесли приговор водителю самосвала

В Пензе вынесли приговор 21-летнему жителю региона, по вине которого в ДТП погибли 3 человека. Трагедия случилась днем 13 октября прошлого года на трассе М-5, у поворота на поселок Монтажный.

Молодой человек ехал на самосвале марки МАЗ со стороны Москвы в направлении Самары. Нужную дистанцию он не соблюдал, поэтому, когда двигавшийся впереди водитель Toyota RAV4 стал сбрасывать скорость перед светофором (горел красный), рисковал врезаться в иномарку.

Чтобы предотвратить аварию, шофер решил объехать Toyota, но во время маневра грузовик занесло и он оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ-2115.

20-летний водитель ВАЗа и находившаяся на заднем сиденье 17-летняя девушка от полученных травм скончались на месте. 20-летний пассажир, располагавшийся спереди, умер в машине скорой помощи.

На суде шофер полностью признал вину.

При вынесении приговора было учтено, что после ДТП он сообщил о случившемся в службу 112, попытался оказать медицинскую помощь пострадавшим, впоследствии извинился перед потерпевшими, добровольно возместил им моральный вред в общей сумме 400 000 рублей.

Юноша учится на 2-м курсе, имеет золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне», участвовал в боевых действиях.

В итоге ему назначили наказание в виде 2 с половиной лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.

Также с молодого человека взыскали 3 900 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших, сообщили в Железнодорожном районном суде.