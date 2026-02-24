Пензенец обманул семью из Городищенского района

В Городищенском районе будут судить 39-летнего жителя Пензы, обманным путем завладевшего чужим погрузчиком стоимостью 1,46 млн рублей.

Мужчина в 2022 году познакомился с семьей из Городищенского района, у которой в собственности было много техники, в том числе погрузчик. Пензенец несколько лет убеждал сельчан в необходимости сдать имущество в аренду, чтобы получать гарантированный доход.

В 2024 году семья наконец поддалась уговорам. Владелица техники, не заключив письменный договор, передала обвиняемому погрузчик для сдачи в аренду.

Мужчина не планировал выполнять обещания. Вместо этого он, используя подложные документы, зарегистрировал погрузчик на своего отца, а когда тот умер, вступил в наследство и стал считать себя собственником дорогостоящей техники. Однако вскоре в дело вмешалась полиция.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Погрузчик возвращен законному владельцу», - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.