Пензенец обманул семью из Городищенского района

Криминал

Пензенец обманул семью из Городищенского района
Печать
Telegram

В Городищенском районе будут судить 39-летнего жителя Пензы, обманным путем завладевшего чужим погрузчиком стоимостью 1,46 млн рублей.

Мужчина в 2022 году познакомился с семьей из Городищенского района, у которой в собственности было много техники, в том числе погрузчик. Пензенец несколько лет убеждал сельчан в необходимости сдать имущество в аренду, чтобы получать гарантированный доход.

В 2024 году семья наконец поддалась уговорам. Владелица техники, не заключив письменный договор, передала обвиняемому погрузчик для сдачи в аренду.

Мужчина не планировал выполнять обещания. Вместо этого он, используя подложные документы, зарегистрировал погрузчик на своего отца, а когда тот умер, вступил в наследство и стал считать себя собственником дорогостоящей техники. Однако вскоре в дело вмешалась полиция.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Погрузчик возвращен законному владельцу», - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество суд прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!