Сердобчанин сумел оформить кредиты на нескольких россиян

В Сердобске будут судить 33-летнего мужчину, который взял микрокредиты от лица нескольких россиян.

По версии следствия, мужчина купил в Интернете сим-карты, зарегистрированные на жителей разных регионов страны.

«Используя номер телефона как идентификатор, он запускал процедуру восстановления пароля на портале «Госуслуги» и, получив доступ, оформлял на владельцев номеров микрокредиты, а также заключил договор с кредитной организацией», - сообщили в областной прокуратуре.

Три человека узнали, что оказались жертвами преступления, когда им сообщили об имеющейся у них задолженности.

В отношении сердобчанина возбудили уголовное дело по двум статьям: неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности и мошенничество в крупном размере.

Все материалы уже направлены в городской суд.