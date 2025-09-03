Пензенец опустошил криптокошелек после предложения приятеля

03.09.2025 | 09:32

36-летний житель Пензы потерял более 65 000 долларов США, хранившихся в его криптокошельке.

По делу установлено, что мужчине в мессенджере написал его знакомый и предложил заработок на криптобирже. Пензенец согласился.

Ознакомившись с инструкцией, он перечислил деньги на аккаунты приятеля на криптовалютной бирже. Однако ожидаемые проценты с вклада все не приходили. Мужчина тщетно ждал несколько месяцев, а потом заподозрил, что попался на удочку аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщили в региональном УМВД.