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Криминал

Пензенец лишился жизни, вступив в конфликт из-за девушки

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В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности.

По данным следствия, ночью 14 июля в Железнодорожном районе возле одного из увеселительных заведений произошел конфликт между двумя мужчинами. Причиной ссоры стала девушка, которая была с одним из спорщиков.

Ее друг ударил противника рукой по лицу с такой силой, что тот упал и ударился головой о брусчатку.

Через несколько дней 39-летний пензенец скончался в больнице от травмы головы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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