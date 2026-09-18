Осудили пензенца, почти год финансировавшего террористов

Криминал

Осудили пензенца, почти год финансировавшего террористов
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47-летний житель Пензы предстал перед судом по обвинению в финансировании терроризма. Он систематически перечислял деньги проукраинской организации с июля 2023-го по июнь 2024 года.

Переводы мужчина делал по электронным платежным ссылкам в интернете, которые террористы использовали для финансирования своей деятельности и подготовки к новым преступлениям.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант содержался под стражей», - рассказали в региональном СУ СКР.

Пензенцу назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в законную силу, добавили в региональном УФСБ РФ.

Ранее вынесли приговор 61-летнему жителю Пензенской области за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму. Он, будучи настроенным против России и специальной военной операции, опубликовал в Сети противозаконные материалы.

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