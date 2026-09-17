Пензенца оштрафовали за переводы экстремистской организации

Приговор, вынесенный 36-летнему пензенцу за финансирование экстремистской организации, вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда в четверг, 18 сентября.

В сентябре 2021 года и феврале 2022-го мужчина перевел на счет некоммерческого фонда в общей сложности 3000 рублей. При этом он знал, что деятельность НКО запрещена в России.

«Противоправная деятельность пресечена сотрудниками регионального УФСБ России», - уточнили в областной прокуратуре.

Свою вину пензенец признал и заявил, что пересмотрел свои взгляды и деятельность фонда не поддерживает.

Железнодорожный районный суд назначил ему штраф в размере 400 000 рублей и конфисковал мобильный телефон, через который шли денежные переводы.

По апелляции прокурора с горожанина взыскали в доход государства 3 000 рублей - сумму, направленную для финансирования экстремистской организации.