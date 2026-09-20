Вступление в домовый чат стоило пензенцу 410 000 рублей

46-летний пензенец остался без денег, пытаясь присоединиться к домовому чату. Цифровая комната оказалась фикцией.

Мужчина получил от неизвестного сообщение в мессенджере. Для вступления ему предложили сообщить код из СМС. Горожанин, не догадываясь, что разговаривает с мошенником, так и сделал.

Далее с ним связался якобы сотрудник «Росфинмониторинга» с уведомлением: персональные данные на портале госуслуг попали к третьим лицам. Чтобы избежать нежелательных действий, нужно перевести все сбережения на банковский счет для проверки денежных средств.

Под руководством звонившего мужчина через приложение перечислил по указанным ему реквизитам больше 410 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в региональном УМВД.