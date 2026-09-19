В Заречном вынесли приговор скупщику банковских карт

Жителя Заречного осудили за покупку банковских карт. В преступление он втянул двух своих знакомых.

Как установили следствие и суд, зареченец нашел незаконную подработку в Сети. В одном из мессенджеров он пообщался с куратором и выяснил: требуется искать людей, которые оформляли бы на свое имя банковские карты и привязывали их к указанным абонентским номерам, а после отправлять все данные для доступа нанимателю.

Зареченцу объяснили, что карты будут использоваться для вывода криптовалюты или денег с онлайн-площадок азартных игр.

Мужчина предложил такую подработку двум знакомым, пообещав вознаграждение - от 7 000 до 13 000 рублей за каждую карту.

Приятели с энтузиазмом взялись за дело. Они нашли людей, которые за небольшую плату оформили на себя карты, привязали к ним нужные номера, а потом передали данные зареченцу. Тот, в свою очередь, отправил все куратору и получил «зарплату» - 80 000 рублей в криптовалюте.

Эту сумму суд конфисковал в доход государства.

Мужчина полностью признал свою вину. На заседании он пояснил, что на преступление его толкнули финансовые трудности, сообщили в Зареченском городском суде.

Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в силу пока не вступил.