Пензенец увез из магазина девушку в продуктовой тележке

Криминал

Пензенец увез из магазина девушку в продуктовой тележке
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18-летнего жителя Пензы подозревают в краже детской тележки из продуктового магазина. Он использовал ее для перевозки подруги.

Полиция установила, что молодые люди отправились за продуктами и взяли тележку в виде машинки, чтобы складывать в нее покупки. Когда все было оплачено, девушка села внутрь «автомобиля», и друг повез ее домой.

Юноша высадил подругу у подъезда и завез тележку в свою квартиру, решив не возвращать. На следующее утро он разобрал ее и часть деталей выбросил.

«Спустя несколько дней пензенец был задержан сотрудниками полиции, а также ими была изъята оставшаяся часть тележки. Сумма ущерба составила 20 000 рублей», - сообщили в региональном УМВД РФ.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Юноше грозит до 2 лет лишения свободы.

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