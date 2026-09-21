Жителя Неверкинского района наказали за пьяную езду

59-летний житель Неверкинского района остался без Toyota RAV4. Таким образом суд наказал его за склонность к вождению в нетрезвом виде.

Мужчину прежде уже дважды привлекали к административной ответственности за подобные нарушения. Тем не менее 10 мая этого года он снова сел за руль в подпитии.

На улице Центральной села Демино машину остановили сотрудники полиции. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя.

Мужчина признал вину и раскаялся, сообщили в областной прокуратуре.

С учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору суд назначил 400 часов обязательных работ, штраф в размере 200 000 рублей и лишил нарушителя закона водительских прав на 3 года.

Транспортное средство конфисковано. Приговор вступил в законную силу.