В Пензе мужчину избили за угрозу расправиться с собакой

19-летний пензенец избил бывшего сожителя матери из-за собаки. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью молодому человеку предстоит ответить в суде.

При расставании с мужчиной горожанка оставила в его квартире пса.

В день инцидента между экс-сожителями произошел телефонный конфликт, в ходе которого потерпевший пригрозил расправиться с животным, пояснили в региональном УМВД РФ.

Испуганная женщина попросила сына помочь забрать собаку.

Когда тот приехал, между мужчинами разгорелась ссора. Младший, недовольный тоном общения старшего с матерью, дважды ударил его рукой и ногой по голове и груди. После этого гости забрали собаку и ушли к себе.

Потерпевший обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело, его расследование уже завершено. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.