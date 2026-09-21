В Пензе мужчину избили за угрозу расправиться с собакой

Криминал

В Пензе мужчину избили за угрозу расправиться с собакой
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19-летний пензенец избил бывшего сожителя матери из-за собаки. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью молодому человеку предстоит ответить в суде.

При расставании с мужчиной горожанка оставила в его квартире пса.

В день инцидента между экс-сожителями произошел телефонный конфликт, в ходе которого потерпевший пригрозил расправиться с животным, пояснили в региональном УМВД РФ.

Испуганная женщина попросила сына помочь забрать собаку.

Когда тот приехал, между мужчинами разгорелась ссора. Младший, недовольный тоном общения старшего с матерью, дважды ударил его рукой и ногой по голове и груди. После этого гости забрали собаку и ушли к себе.

Потерпевший обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело, его расследование уже завершено. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

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