В Сердобске подросток обманул приятеля и заработал судимость

Криминал

В Сердобске подросток обманул приятеля и заработал судимость
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В Сердобске 17-летнего юношу осудили за кражу со счета - он зашел в чужой мобильный банк и вывел деньги.

Преступление было совершено в период с 20 по 23 апреля. Подросток брал у приятеля телефон для общения в социальных сетях и обнаружил, что к номеру подключено приложение банка.

Он решил украсть деньги и в течение нескольких дней переводил разные суммы на счета знакомых. Всего юноша вывел 12 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

«В ходе следствия материальный ущерб, причиненный в результате кражи, возмещен потерпевшему в полном объеме», - сообщили в областном управлении СКР.

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