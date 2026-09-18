Сиделке, до смерти забившей подопечную, не смягчили приговор

60-летней, ранее не судимой жительнице Колышлейского района, признанной виновной в смерти 61-летней пенсионерки, не смягчили приговор.

Осужденная по договоренности с бывшим зятем с 2019 года ухаживала за его матерью и жила с нею. В июле 2025-го женщины, недолюбливавшие друг друга, поссорились, сиделка трижды ударила подопечную тупым твердым предметом в область головы и дважды - в грудь.

«Потерпевшей были причинены повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями, а также переломов ребер, повлекшие смерть на месте совершения преступления», - рассказали в областной прокуратуре.

Утром сельчанка обнаружила, что подопечная не подает признаков жизни, но сообщила фельдшеру о ее гибели только спустя сутки, добавили в региональном СУ СКР.

Вину женщина не признала. На суде она рассказала, что бывшая сватья страдала нейродегенеративным заболеванием, из-за которого часто падала, получала травмы. В тот день сиделка, разозлившись, ударила пенсионерку по щеке лишь раз, та упала, стукнулась головой о подлокотник дивана, потом о пол. При этом подопечная не теряла сознания.

Слова сельчанки опровергли доказательства, исследованные судом.

Женщине назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Она не согласилась с решением и подала апелляцию.

«Судебная коллегия оставила жалобу осужденной без удовлетворения, признав приговор законным и обоснованным. Он вступил в силу», - сообщили в Пензенском областном суде.