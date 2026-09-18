В Башмаковском районе юноша угнал мопед и сбил человека

Криминал

В Башмаковском районе юноша угнал мопед и сбил человека
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В Башмаковском районе 19-летнего юношу подозревают в угоне мопеда. Его поездка закончилась ДТП.

В Башмаковском районе юноша угнал мопед и сбил человека

Ночью в отдел полиции поступило сообщение: водитель мопеда не справился с управлением и сбил мальчика 2011 года рождения.

Правоохранители установили, что молодой человек, бывший за рулем, нетрезв и не имеет прав. Мопед он угнал со двора частного дома, пока 36-летний владелец спал. Хозяин узнал о пропаже имущества от сотрудников ГАИ и написал заявление.

В Башмаковском районе юноша угнал мопед и сбил человека В Башмаковском районе юноша угнал мопед и сбил человека

«В настоящее время по факту произошедшего ДТП проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также степень вреда, причиненного здоровью пешехода», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

По факту угона возбудили уголовное дело. Юноше грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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