Кузнечанка смертельно ранила бывшего мужа во время ссоры

44-летняя жительница Кузнецка оказалась за решеткой - ее обвиняют в убийстве бывшего мужа. О пациенте со смертельным колото-резаным ранением грудной клетки в полицию сообщила дежурная медсестра районной больницы.

Экс-супругу задержали, установив ее личность при отработке места происшествия по итогам опроса свидетелей. Она не стала отпираться и рассказала подробности.

50-летний мужчина пришел к кузнечанке домой, когда та выпивала. На почве былых разногласий между ними разгорелась ссора. Разгоряченная алкоголем женщина в порыве гнева схватила кухонный нож и ударила бывшего мужа в грудь.

В соседней комнате в это время находился ее сожитель. Перебранку он не услышал, потому что был в наушниках. Горожанка попросила его вызвать бригаду медиков.

«Потом я грохнулась. Очнулась - стоит скорая», - рассказала кузнечанка во время проверки показаний на месте происшествия

Раненого экстренно увезли в больницу, но травма оказалась несовместимой с жизнью.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет, уточнили в областном УМВД.

«По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщили в региональном СУ СКР.