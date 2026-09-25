Житель Нижнего Ломова угнал машину, чтобы нарвать цветов

23-летний житель Нижнего Ломова угнал машину, чтобы помириться с возлюбленной. За это в отношении него возбудили уголовное дело.

В полицию обратился 25-летний хозяин автомобиля. По его словам, ВАЗ-2107 был припаркован у дома.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что машину у нижнеломовца угнал приятель, бывший у него в гостях. Тот признал вину, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ночью вышел от друга и решил пойти домой пешком. Увидев во дворе незапертый автомобиль, он изменил планы. Горожанин вспомнил, что поругался с сожительницей, и нашел способ все исправить: он сел за руль чужой машины и поехал нарвать цветов.

Потом молодой человек захотел вернуть ВАЗ-2107. По пути он не справился с управлением и, наехав на газовую опору, повредил автомобиль. После этого угонщик припарковал его на прежнее место и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.