Пензенский бизнесмен утаил от государства почти 23 млн рублей

53-летнего пензенца обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Мужчина руководил организацией, работающей в сфере оптовой торговли зерном и сельхозпродукицей. С октября 2019 года по ноябрь 2022-го он подавал декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо ложными данными о заключенных сделках.

«В результате противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоговые платежи в размере свыше 22,9 млн рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд города Пензы.

В августе этого года директора никольской фирмы осудили за сокрытие от налоговой почти 6 млн рублей. С ноября 2024 года по январь 2025-го он рассчитывался с контрагентами через третьих лиц, минуя счета организации.