Никольчанин лишился винтовки после стрельбы с балкона

Криминал

Никольчанин лишился винтовки после стрельбы с балкона
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33-летнего жителя Никольска осудили за стрельбу из пневматической винтовки.

Находясь на балконе своей квартиры на 5-м этаже, мужчина делал неприцельные выстрелы в сторону улицы.

Окружающие требовали прекратить, но горожанин не реагировал на замечания и вел себя агрессивно. При этом он выражался нецензурной бранью в адрес людей, проявляя к ним явное неуважение.

За мелкое хулиганство никольчанина привлекли к административной ответственности, арестовав на 14 суток.

«Принадлежащая ему на законных основаниях винтовка конфискована», - сообщили в Никольском районном суде.

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