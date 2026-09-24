Никольчанин лишился винтовки после стрельбы с балкона

33-летнего жителя Никольска осудили за стрельбу из пневматической винтовки.

Находясь на балконе своей квартиры на 5-м этаже, мужчина делал неприцельные выстрелы в сторону улицы.

Окружающие требовали прекратить, но горожанин не реагировал на замечания и вел себя агрессивно. При этом он выражался нецензурной бранью в адрес людей, проявляя к ним явное неуважение.

За мелкое хулиганство никольчанина привлекли к административной ответственности, арестовав на 14 суток.

«Принадлежащая ему на законных основаниях винтовка конфискована», - сообщили в Никольском районном суде.