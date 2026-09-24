В Пензенской области продолжает снижаться уровень преступности

Количество преступлений в Пензенской области продолжает снижаться. За 8 месяцев 2026 года их зарегистрировали 6 896, за аналогичный период 2025-го - 7 786. Таким образом, число сократилось на 11,4%.

По итогам первого полугодия фиксировалось снижение на 10,3%.

С января по август 2026-го наиболее значительно количество преступлений сократилось в Иссинском (-54,7%, с 53 до 24), Камешкирском (-40,0%, с 35 до 21), Земетчинском (-37,8%, с 74 до 46), Спасском (-28,2% с 39 до 28) и Наровчатском (-28,1%, с 32 до 23) районах.

«Противоположная динамика отмечена в Неверкинском (+75,0%, с 36 до 63), Вадинском (+31,8%, с 22 до 29) и Сосновоборском (+11,1%, с 27 до 30) районах», - сообщили в областной прокуратуре.

Половину от общего числа преступлений в регионе составляют деяния против собственности - 3 993. При этом количество регистрируемых краж по сравнению с 2025 годом уменьшилось незначительно - с 1 583 до 1 579 (-0,3%). Мошенничеств зафиксировали 1 662 (-20,1%).

Число убийств и покушений на убийство выросло - с 18 до 20, на 11,1%. В то же время сократились случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-28,6%, с 56 до 40), угроз убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (-6,3%, с 222 до 208), изнасилований и покушений на изнасилование (-26,7%, с 15 до 11).

«Число противоправных деяний, совершенных в общественных местах, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6,8% (c 1 525 до 1 629), на дорогах, трассах вне населенных пунктов - на 58,9% (с 56 до 89). При этом на улицах, площадях, в парках и скверах [оно] уменьшилось на 8,0% (с 842 до 775)», - добавили в прокуратуре.