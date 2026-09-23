Пензенец отправился в колонию после празднования 8 Марта

Криминал

Пензенец отправился в колонию после празднования 8 Марта
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43-летний пензенец отправился на несколько лет в колонию. Приговор стал последствием празднования Международного женского дня.

7 марта этого года в многоэтажке на проспекте Строителей супружеская пара принимала у себя подругу жены и ее знакомого.

Пензенец отправился в колонию после празднования 8 Марта

Все выпивали, в какой-то момент мужчины поссорились и вышли разобраться в подъезд. Там гость стукнул 50-летнего хозяина квартиры, от чего тот скатился по ступенькам, и на нижней лестничной площадке нанес ему еще 4 удара ногами по голове.

От полученных повреждений горожанин скончался на месте.

Вину пензенец признал только частично. По его словам, он всего лишь пытался защититься, а оппонент накинулся первым.

Изучив материалы дела, Октябрьский районный суд пришел к выводу, что удар был нанесен в момент отсутствия угрозы. Таким образом, налицо преступный умысел и речь о самообороне не идет.

Агрессору назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и обязали компенсировать вдове и 2 дочерям погибшего моральный вред - по 1 млн каждой. В пользу женщины также взыскано 138 400 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

Двое защитников обжаловали приговор и попросили переквалифицировать действия мужчины на причинение смерти по неосторожности. Однако апелляционная инстанция сочла ранее принятое решение верным, сообщили в Пензенском областном суде. Жалоба отклонена, приговор вступил в законную силу.

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