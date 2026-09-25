Пензенца будут судить за покупку чужих карт для незаконных операций

24-летнего жителя Пензы будут судить за приобретение чужих банковских карт для выполнения по ним неправомерных операций.

По версии следствия, с сентября по октябрь прошлого года молодой человек купил у своего знакомого 2 карты, оформленные на другого человека, и получил доступ к ним в личном кабинете банковского приложения.

Данные одной из карт пензенец разместил на криптовалютной бирже. В тот же день ему пришло более 1,7 млн рублей от неустановленных лиц.

«Молодой человек, понимая, что не является стороной договора на использование электронных средств платежей, заключенного с банком, осуществил 34 операции по снятию денежных средств с карты на сумму 1 640 тыс. руб. В последующем карта была заблокирована оператором», - пояснили в областной прокуратуре.

Затем горожанин попросил свою знакомую через личный кабинет перевести оставшиеся деньги на вторую карту. В октябре он дважды снимал оттуда средства - на общую сумму 137 тыс. рублей.

Когда преступления вскрылись, в отношении пензенца возбудили уголовное дело, он признал вину. Материалы уже направлены в суд.

На других участников схемы также заведены и расследуются дела.