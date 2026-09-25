В Пензе будут судить подростка, работавшего курьером у мошенников

В Пензе будут судить несовершеннолетнего жителя Воронежа, который обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале этого года подросток стал участником преступной группы, в которую вошел в качестве курьера. По указанию кураторов он получал от обманутых граждан деньги для передачи организаторам аферы.

«Иные участники звонили жителям различных регионов страны, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщали ложные сведения о якобы неправомерном доступе к их банковским счетам, переводе денежных средств на расчетные счета террористических организаций и под предлогом обеспечения сохранности накоплений убеждали передать их прибывшему курьеру», - пояснили в областной прокуратуре.

Юноша приезжал по указанным адресам и забирал приготовленные суммы. В марте пенсионерка из Пензы передала ему более 1,1 млн рублей. Еще 2,1 млн подросток получил от 2 жительниц Мурманска.

Когда афера раскрылась, в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, оно уже передано на рассмотрение в суд.