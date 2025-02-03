Пензенского депутата обвинили в попытке незаконно получить страховку

03.02.2025 | 19:21

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего депутата регионального Законодательного собрания в покушении на мошенничество.

4 января 2024 года в поселке Башмаково депутат врезался в световую опору, а после скрылся с места ДТП, не оформив происшествие так, как требуется.

Через несколько дней мужчина решил незаконно получить страховые выплаты по полису КАСКО и обратился к знакомому - начальнику отделения ГИБДД ОМВД РФ по Башмаковскому району. Он попросил его оформить документы о ДТП, рассказав, что якобы 11 января наехал на препятствие.

Знакомый согласился помочь. Он дал указание подчиненному составить нужные документы без выезда на место происшествия. Таким образом, в бумаги внесли ложные сведения о дате и времени ДТП.

Депутат направил документы в страховую компанию для получения выплаты, размер которой превышал 1,5 млн рублей.

«Преступный умысел не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку страховой компанией ему было отказано в выплате ввиду выявления недостоверности предоставленных сведений», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело в отношении депутата направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Бывшего начальника ГИБДД районного отдела привлекли к уголовной ответственности за служебный подлог. Его наказали штрафом.