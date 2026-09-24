Салоны с подростками-проститутками в Пензе: суд вынес приговор

В Пензе вынесли приговор 8 местным жителям (7 женщинам и 1 мужчине), которых признали виновными в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних девушек.

Две горожанки открыли по салону в Железнодорожном и Октябрьского районах, где под видом массажных услуг оказывались интимные. С посетителями работали как минимум 9 проституток, 5 из которых на тот момент не было 18 лет, уточнили в областном СУ СКР. Клиентов искали в интернете.

«Схема распределения доходов была четко структурирована: 50% получала девушка, непосредственно оказывавшая услуги, 40% - организаторы преступной группы, 10% - администратор салона», - рассказали в Октябрьском районном суде.

Салоны работали на протяжении года, в июле 2025-го их обнаружили сотрудники полиции.

На суде участники ОПГ признали вину и раскаялись в содеянном. 7 из них назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок от полутора до пяти лет (в зависимости от роли), 1 - в виде штрафа в размере 450 000 рублей.

«Кроме того, применены меры уголовно‑правового характера в виде конфискации мобильных телефонов, которые использовались при совершении преступлений», - отметили в суде.