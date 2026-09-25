Пензенец сделал другу необдуманный подарок на день рождения

В Пензе перед судом предстанет 22-летний местный житель, подаривший другу на день рождения холодное оружие ударно-раздробляющего действия.

Молодой человек купил через Интернет телескопическую дубинку, хотя оборот такого рода предметов запрещен в России.

В апреле этого года горожанин преподнес дубинку 31-летнему другу в качестве подарка. В конце мая новый обладатель пришел с ней на железнодорожный вокзал. Полицейские при досмотре изъяли дубинку, на мужчину составили административный протокол за незаконное ношение оружия.

На покупателя же завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы. Материалы уже направлены в суд.

Установить продавца пока не удалось. В отношении него также возбуждено дело, уточнили в областной прокуратуре.