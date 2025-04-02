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Криминал

Пьяный кузнечанин напал на полицейского в участковом пункте

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45-летнего кузнечанина осудили за нападение на полицейского. Он устроил дебош в участковом пункте.

Это случилось декабрьским вечером 2024 года. Пьяный мужчина зашел в помещение, заметил двоих сотрудников и начал громко разговаривать и жестикулировать. Кузнечанину сделали замечание, он возмутился и ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

На дебошира завели уголовное дело. В суде он признал вину, но не смог объяснить, зачем приходил к участковым.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в Нижнем Ломове осудили водителя, прищемившего палец инспектору ДПС.

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