В Кузнецке раскрыли преступление в книжном магазине

13.03.2025 | 08:18

В книжном магазине Кузнецка произошло преступление. Об этом в полицию сообщил сотрудник торговой точки. Он рассказал, что с полок пропали 11 изданий общей стоимостью порядка 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Пензы, который признался в краже. Как выяснилось, молодой человек пошел на преступление не из любви к чтению, а лишь из жажды наживы.

«Он рассказал, что решил украсть товар для дальнейшей реализации. Воспользовавшись отсутствием работников, взял 11 книг и положил их себе в портфель. Похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь пензенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет. На него возбуждено уголовное дело.

Магазинные кражи не редки в Пензенской области. Но, как правило, нечистые на руку посетители похищают бытовую химию, продукты, спиртное, а также инструменты, одежду или гаджеты. Книги же нечасто становятся объектом внимания воров.