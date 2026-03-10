В Пензе водитель после ДТП похитил чужой видеорегистратор

Криминал

В Пензе водитель после ДТП похитил чужой видеорегистратор
В Пензе участник ДТП сорвал с машины видеорегистратор, чтобы избежать ответственности за езду в нетрезвом виде.

Вечером патруль ГАИ получил сообщение об аварии на улице Бийской с участием Geely под управлением 44-летнего водителя и «Газели», которую вел 51-летний мужчина. Первый с места ДТП скрылся, похитив видеорегистратор у второго.

Через 10 минут инспекторы остановили подходящий по описанию автомобиль. Водителю предложили пройти медосвидетельствование - прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе (0,850 мг/л, то есть сильная степень опьянения).

Инспекторы ГАИ составили административный протокол и отправили Geely на штрафстоянку, а водителя доставили в полицию.

Задержанный не стал отрицать вину и пояснил, что попал в аварию, когда возвращался от друзей домой. Выяснить на месте, кто виноват, не удалось, возникла перепалка.

«Осознав, что нарушил правила дорожного движения и ему придется нести ответственность и возмещать ущерб, он решил похитить видеорегистратор, зафиксировавший факт нарушения», - пояснили в областном УМВД.

Похищенный прибор изъяли, его вернут законному владельцу. Пензенцу грозит наказание от обязательных работ до 4 лет лишения свободы.

