В Белинском пенсионер нарушил закон, желая добраться до больницы

В городе Белинском перед судом предстал 67-летний пенсионер. Мужчина сел за руль, хотя ранее был лишен водительских прав.

19 декабря 2025 года на улице 12 Декабря инспектор ДПС остановил автомобиль «Лада-Гранта» и увидел, что им управляет горожанин, у которого забрали права. Пожилого мужчину отстранили от управления машиной.

Свою вину водитель признал. По его словам, ему пришлось сесть за руль, так как почувствовал себя плохо и решил добраться до больницы. Однако в пути состояние улучшилось.

Горожанину назначили наказание в виде 380 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 3 года.

«Автомобиль «Лада-Гранта», который использовал подсудимый при совершении преступления, конфискован в доход государства», - рассказали в областной прокуратуре.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.