В Белинском пенсионер нарушил закон, желая добраться до больницы

Криминал

В Белинском пенсионер нарушил закон, желая добраться до больницы
Печать
Telegram

В городе Белинском перед судом предстал 67-летний пенсионер. Мужчина сел за руль, хотя ранее был лишен водительских прав.

19 декабря 2025 года на улице 12 Декабря инспектор ДПС остановил автомобиль «Лада-Гранта» и увидел, что им управляет горожанин, у которого забрали права. Пожилого мужчину отстранили от управления машиной.

Свою вину водитель признал. По его словам, ему пришлось сесть за руль, так как почувствовал себя плохо и решил добраться до больницы. Однако в пути состояние улучшилось.

Горожанину назначили наказание в виде 380 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 3 года.

«Автомобиль «Лада-Гранта», который использовал подсудимый при совершении преступления, конфискован в доход государства», - рассказали в областной прокуратуре.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель автомобиль приговор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!