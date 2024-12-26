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Криминал

Пензенец дважды украл смартфоны из одного магазина

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В Пензе задержали ночного похитителя смартфонов. Он дважды обокрал один и тот же павильон в торговом центре, но не учел, что все его действия записывали камеры.

В полицию обратился работник магазина. Пропали 4 телефона общей стоимостью более 50 000 рублей.

Подозреваемого вычислили, нашли и задержали, им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек признался, что рядом с торговой точкой никого не было, поэтому он пошел на преступление.

Пензенец дважды украл смартфоны из одного магазина

Замок плохо фиксировал дверцы витрины, пензенцу не составило труда ее открыть и вытащить 2 смартфона. На следующий день он сдал их в комиссионный магазин за 10 000 рублей.

Спустя время горожанин решил все повторить, но витрина уже не открылась, а от усердных попыток ее отпереть разбилась. Парень забрал 2 телефона и убежал. Украденные мобильные он также потом продал.

Пензенец дважды украл смартфоны из одного магазина

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила следователь отдела ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Мария Доронкина.

Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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