Агрохолдинг: в Пензе вынесли приговор по делу о мошенничестве

В Пензе вынесли приговор 48-летней москвичке, которая, работая главным бухгалтером Областного агропромышленного холдинга, похитила у нескольких дочерних организаций более 7,4 млн рублей.

В период с 26 августа 2024 года по 1 июля 2025-го женщина перечисляла деньги фирм на свой банковский счет. Она изготавливала платежные поручения для оплаты якобы оказанных ею бухгалтерских услуг по гражданско-правовым договорам, направляла их в банк, а затем, пользуясь служебным телефоном, с помощью СМС с кодами подтверждала перевод средств.

В реальности никакие дополнительные услуги сотрудница не оказывала.

Таким образом главбух получила 7 431 688 рублей, распорядителем которых являлся агрохолдинг.

Когда афера раскрылась, женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Она полностью признала вину, раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб.

В итоге ее приговорили к 3 с половиной годам колонии общего режима. Наказание отсрочили до достижения ее сыном 2015 года рождения 14-летнего возраста.

Также с москвички взыскали оставшуюся сумму ущерба - 7 121 688 рублей, сообщили в Железнодорожном районном суде.

Ранее в мошенничестве заподозрили председателя совета директоров АО «Областной агропромышленный холдинг» и еще четырех человек, среди которых были и сотрудники предприятия. По данным следствия, в августе 2024 года председатель «ввел в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости древесины, продавая деловую древесину под видом тонкомерной».

Своими действиями мужчина причинил организации и акционеру - Министерству государственного имущества Пензенской области - ущерб не менее чем на 3 млн рублей.