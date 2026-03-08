В Пензе житель Петербурга обокрал магазин игрушек на 45 000 рублей

Идея построить бизнес на детских игрушках довела петербуржца до криминала. Он украл 30 конструкторов «Лего» на 45 000 рублей в одном из пензенских магазинов.

О происшествии в полицию сообщила 42-летняя директор торговой точки. Факт хищения установили при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

По ним удалось определить и личность расхитителя игрушек - им оказался 35-летний житель Северной столицы. Он дал признательные показания.

Мужчина, будучи проездом в Пензе, решил пройтись по торговому центру и в детском магазине увидел конструкторы «Лего». У него созрел план украсть товар и потом перепродать.

Улучив момент, когда сотрудники отвлеклись, злоумышленник собрал с полок коробки, вручную снял с них антикражные устройства и спрятал под стеллажами. Потом он сложил поживу в пакет и вышел из магазина, минуя кассу.

Далее петербуржец уехал в Московскую область и там продал незнакомцу похищенное за 15 000 рублей, сообщили в областном УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.