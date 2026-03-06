В Колышлейском районе водителя осудили за поддельные права

В Колышлейском районе осудили 35-летнего мужчину, который пользовался поддельным водительским удостоверением.

Он купил «права» на категории В, В1 и М в начале августа прошлого года в Москве за 20 000 рублей.

25 декабря, когда водителя остановил инспектор ДПС, преступление вскрылось.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 7 месяцам ограничения свободы.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, продавшего подделку, выделено в отдельное производство, уточнили в областной прокуратуре.