В Колышлейском районе водителя осудили за поддельные права

Криминал

В Колышлейском районе водителя осудили за поддельные права
Печать
Telegram

В Колышлейском районе осудили 35-летнего мужчину, который пользовался поддельным водительским удостоверением.

Он купил «права» на категории В, В1 и М в начале августа прошлого года в Москве за 20 000 рублей.

25 декабря, когда водителя остановил инспектор ДПС, преступление вскрылось.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 7 месяцам ограничения свободы.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, продавшего подделку, выделено в отдельное производство, уточнили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
права водитель суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!