В Белинском осудили иностранца, ударившего соотечественника ножом
В Белинском перед судом предстал 42-летний иностранный гражданин. Он ударил ножом соотечественника.

Преступление было совершено днем 20 декабря прошлого года. Нетрезвый мужчина в общежитии в Белинском поссорился со своим знакомым.

Во время ссоры злоумышленник достал из кармана нож и 2 раза ударил им в грудь и левый бок оппонента.

Полученные пострадавшим травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

