Пензенец захотел сделать ремонт в квартире и нарушил закон

49-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела, прописав в своей квартире в Пензенском районе мужчину, делавшего там ремонт.

Мастер - гражданин страны ближнего зарубежья. Он заключил с пензенцем договор подряда и попросил прописать его в этой квартире на время работ.

Проживать по адресу мастер не собирался, и пензенец знал об этом.

Теперь по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ранее в Пензенской области пресекли деятельность двух местных жителей, которые занимались организацией незаконной миграции. Они изготавливали уведомления о том, что иностранцы трудоустроены, и бумаги предоставлялись в правоохранительные органы.