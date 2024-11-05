Судимый пензенец обокрал магазин из-за трудностей с работой

05.11.2024 | 11:15

Ранее судимый 36-летний пензенец не смог устроиться на работу и снова встал на криминальный путь. Он украл из магазина кофе и шампунь, но не учел, что его действия записывают камеры видеонаблюдения.

О краже в полицию сообщил представитель торговой точки. Получив приметы, сотрудники нашли подозреваемого, он во всем признался и раскаялся.

По словам мужчины, на преступление ему пришлось пойти из-за финансовых трудностей.

«Не работал на тот момент, тяжело было с работой, не больно давно только освободился, ранее судимый за аналогичное преступление», - пояснил подозреваемый.

Он отметил, что украл кофе и шампунь, так как они нужны всем людям. Похищенный товар мужчина продал на улице случайным прохожим за 1 500 рублей, а деньги потратил на сигареты и пиво.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Сейчас мужчина находится под обязательством о явке.