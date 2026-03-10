В Пензе железнодорожники недополучили 1,6 млн рублей

В Пензе железнодорожники недополучили 1,6 млн рублей
В Пензе 35 работникам железнодорожной организации задолжали 1,6 млн рублей по зарплате. Речь идет об ООО «Локомотив Ремсервис».

Нарушения были выявлены при проверке транспортной прокуратурой исполнения трудового законодательства.

Руководителю предприятия внесли представление. Кроме того, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

После этого задолженность перед работниками была полностью погашена, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что иссинским педагогам не платили за внеурочную деятельность. Задолженность перед ними превысила 310 000 рублей.

